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СМИ узнали о желании Трампа поехать в Китай в первые 100 дней президентства

WSJ: Трамп хочет посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти
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Global Look Press

Следующий американский президент Дональд Трамп может совершить визит в Китай в первые 100 дней после инаугурации. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает газета, таким образом будущий лидер США намерен укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, в которых возникла напряженность из-за угроз американского политика увеличить экспортные пошлины на китайские товары.

«Как сказал один из людей, знакомых с обсуждениями, Трамп выражал интерес к поездке в Китай в свои первые 100 дней у власти», — говорится в статье.

Помощники политика подчеркнули, что решение о визите Трампа пока не принято.

17 января Трамп и Си созвонились. Будущий хозяин Белого дома назвал разговор «очень хорошим как для Пекина, так и для Вашингтона». Он выразил надежду на то, что отныне две страны смогут вместе решить множество проблем.

Как уточнил Трамп, они с Си Цзиньпином обсудили вопросы, касающиеся торгового баланса и споров вокруг платформы TikTok. Избранный президент США добавил, что он и китайский лидер собираются сделать все возможное, чтобы мир стал более безопасным местом.

Ранее CNN передал, что церемонию инаугурации Трампа перенесут.

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