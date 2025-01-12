На генконсульство Венесуэлы в Португалии напали на фоне инаугурации Мадуро

Lusa: генконсульство Венесуэлы в Португалии подверглось нападению с взрывчаткой

На генеральное консульство Венесуэлы в португальском Лиссабоне напали неизвестные. Об этом сообщило агентство Lusa со ссылкой на источник в правоохранительных органах Португалии.

«Генеральное консульство Венесуэлы в Лиссабоне... подверглось нападению с применением взрывного устройства», — пишут журналисты, уточняя, что инцидент обошелся без серьезного ущерба и пострадавших.

В венесуэльском МИД назвали случившееся «агрессией безумных группировок» и подчеркнули, что на политику республики инцидент не повлияет.

Правительство Португалии также осудило атаку, назвав ее «актом нетерпимости», и поручило усилить меры безопасности на дипломатических объектах.

10 января в должность в третий раз вступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Церемония инаугурации прошла через пять месяцев после выборов, которые состоялись в стране в июле прошлого года. По официальным данным, Мадуро победил, набрав 51,2% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за его поимку.