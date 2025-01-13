Мадуро призвал освободить Пуэрто-Рико от «американского владычества»

Мадуро заявил о желании освободить Пуэрто-Рико от США с помощью Бразилии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на закрытии Международного антифашистского всемирного фестиваля призвал деколонизировать Пуэрто-Рико и освободить территорию от американцев. Об этом сообщает El Universal.

Венесуэльский лидер считает, что в этом стране должны помочь военные из Бразилии.

«Как на севере у них есть программа колонизации, так и у нас есть программа освобождения. И наша программа была написана Симоном Боливаром. Свобода Пуэрто-Рико не за горами, мы добьемся ее с помощью бразильских войск», — заявил Мадуро.

Он призвал создать всемирный антифашистский альянс, как тот, который сформировали 80 лет назад для борьбы с фашизмом

Накануне на генеральное консульство Венесуэлы в португальском Лиссабоне напали неизвестные на фоне инаугурации Мадуро.

10 января Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы. Церемония инаугурации прошла через пять месяцев после выборов, которые состоялись в стране в июле прошлого года. По официальным данным, Мадуро победил, набрав 51,2% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за его поимку.