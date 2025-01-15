Трамп отказался от обещаний завершить конфликт на Украине за сутки. США готовят новый план

Будущая администрация Дональда Трампа еще не определилась со стратегией завершения конфликта на Украине, но планирует продолжить поддержку Киева. Financial Times пишет, что Трамп отказался от обещаний завершить боевые действия за сутки, назвав более реалистичные сроки — шесть месяцев.

Два европейских чиновника сообщили британскому изданию Financial Times (FT), что будущая команда Трампа пока не определила стратегию завершения конфликта на Украине. По их словам, Вашингтон, вероятно, продолжит оказывать помощь Киеву и после инаугурации нового президента 20 января.

Издание отмечает, что над позицией США по этому вопросу будет довлеть призрак катастрофического вывода войск США из Афганистана при президенте Джо Байдене — а таких сравнений в команде Трампа очень хотели бы избежать.

Размытые сроки

FT напоминает, что во время недавней пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго сам Трамп уже не говорил о прекращении украинского конфликта за 24 часа, а называл иные, «более реалистичные» сроки — шесть месяцев.

Его спецпосланник по Украине и России Кит Келлогг в недавнем интервью Fox News был более оптимистичен и заявил, что его цель состоит в том, чтобы закончить конфликт за 100 дней (то есть три месяца, вдвое быстрее сроков, названных Трампом. — Ред.).

По словам Келлогга, новой администрации США предстоит придумать способ завершения конфликта уже в ближайшей перспективе, при этом решение должно быть «надежным и устойчивым» и привести к остановке кровопролития.

Пит Хегсет, выдвинутый Трампом на пост министра обороны США, полагает, что Трамп попытается добиться урегулирования конфликта на Украине максимально выгодным для Киева образом. Речь об этом зашла на слушаниях в Конгрессе по рассмотрению его кандидатуры на должность главы Пентагона. Он опроверг утверждения о том, что Трамп хочет «бросить Украину».

«Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень», — сказал Хегсет (цитата по ТАСС).

По его словам, «эта война должна закончиться», но «мы бы хотели видеть это настолько выгодным для украинцев, насколько возможно».

Дилемма для России

В уходящей администрации США полагают, что перед Россией стоит дилемма: «понести большие потери ради минимальной выгоды» или договориться с Украиной о завершении конфликта. Такое мнение высказали шеф Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен в статье для The New York Times. Оба политика в скором времени отправятся в отставку вместе с президентом Джо Байденом.

В статье отмечается, что продолжение военной и экономической помощи Украине вкупе с санкционным давлением на экономику России дадут новой администрации США «рычаги воздействия», которые следует использовать для завершения конфликта и «установления прочного мира». Подобное развитие событий Остин и Блинкен характеризуют как «мир через силу». В противоположность ему, сокращение помощи Украине и ее «принуждение к преждевременному прекращению огня» они называют «миром через капитуляцию». По их мнению, в итоге он не приведет к завершению конфликта, а США придется потратить еще больше средств «на защиту безопасности».

Украину при этом они называют «сильной и непокорной свободной и суверенной демократией с экономикой, ориентированной на Запад». По словам Остина и Блинкена, военная и экономическая помощь Киеву — это «исторический успех», растрачивать который нельзя.

«Проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять ее позиции для переговоров», — полагают Остин и Блинкен.

Комментируя подобные публикации в западных СМИ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об изменении риторики США можно будет только после инаугурации Трампа или официальных назначений. А в настоящее время предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом нет.