Украина проиграет в конфликте с Россией, если Запад позволит этому случиться и сам потерпит поражение. С таким заявлением в интервью журналу Der Spiegel выступил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

«Если Украина потерпит неудачу, она сделает это потому, что мы позволили этому случиться, потому что мы потерпели неудачу. США, Германия, Франция и Великобритания должны признать, что в их стратегических интересах, чтобы Украина победила, остановила Россию и оттеснила ее к границам 1991 года», — утверждает Ходжес.

Он также предупредил о рисках расширения конфликта, что поставит под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность. Генерал также заявил, что Китай наблюдает за действиями Запада в ходе конфликта на Украине.

«Они внимательно наблюдают, насколько серьезно мы подходим, когда говорим о суверенитете, международном праве, правах человека и международном порядке», — сказал военный.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Европу увеличить военную поддержку Украины, чтобы обеспечить ей сильную позицию во время переговоров.

Ранее в США заявили, что Трамп не хочет быть неудачником, потерявшим Украину.