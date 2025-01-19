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Политолог дал оценку обещаниям Стармера Зеленскому

Политолог Малинен раскритиковал Стармера за данные обещания Зеленскому
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Benjamin Cremel/Pool/AP

Обещание премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности до конца поддерживать Киев демонстрирует его испорченность. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Этот человек настолько испорчен, что у меня нет слов, разрешенных в X, чтобы это описать», — заявил эксперт.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Кроме того, новое соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

В ответ на это крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что подписав договор о партнерстве, Украина согласилась стать колонией Великобритании. Эксперт добавил, что подписанное соглашение необходимо в первую очередь Лондону, чтобы отвлечь внимание от ее внутренних проблем.

Ранее перехват дрона над Стармером в Киеве прокомментировали словами из Библии.

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