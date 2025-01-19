Экс-разведчик США оценил перехват дрона над Стармером в Киеве словами из Библии

Западные кураторы Украины в скором времени перестанут посещать Киев после перехвата дрона во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом написал бывший разведчик ВС США и военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.

Так военный эксперт отреагировал на опасения историка Йана Гарнера, связанные с перехватом беспилотника над британским премьером и возможностью случайной трагедии некоторых представителей западной политической элиты во время их поездок в столицу Украины.

«В какой-то момент западные кураторы поражения Украины перестанут посещать Киев. А пока кто посеет ветер… (тот пожнет бурю — «Газета.Ru»)» — написал Риттер, ограничившись первой частью выражения из Книги пророка Осии Ветхого Завета.

17 января президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Кроме того, новое соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Ранее Украину назвали вредоносной для Европы.