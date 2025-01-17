Церемонию инаугурации избранного президента Соединенный Штатов Дональда Трампа, как предполагается, перенесут в закрытое помещение из-за ожидающегося холода. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники.

«Ожидается, что инаугурацию Трампа перенесут в помещение в понедельник из-за опасных температурных условий, которые ожидаются в столице», — говорится в публикации.

Церемония, по информации источников, пройдет в ротонде Капитолия. Место проведения инаугурационного парада и других мероприятий пока уточняется.

Согласно открытым данным, 20 января в Вашингтоне прогнозируется температура от -2 до -6°C.

17 января агентство Associated Press писало, что Трамп нарушил многолетнюю традицию, пригласив на свою инаугурацию 20 января лидеров других стран.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп и Си Цзиньпин договорились создать стратегический канал связи.