Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

«Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», - говорится в сообщении.

Накануне японский новостной портал Yahoo News Japan выдвинул гипотезу о том, что избранный президент Соединенных Штатов может стремиться к созданию политического альянса с Москвой и Пекином. В статье предполагается, что будущая администрация Трампа намерена сформировать так называемый «Союз сильных», который будет направлен на укрепление экономических и оборонных связей с Китаем и Россией. Одновременно с этим, отмечает издание, военная поддержка Вашингтоном своих нынешних партнеров, в том числе Японии, может значительно сократиться в рамках этого нового геополитического курса.

До этого советник Трампа заявил, что телефонный разговор между избранным президентом США и президентом РФ Владимиром Путиным может состояться «в ближайшие дни или недели».

Ранее в США раскрыли, как своими действиями Трамп помогает Путину и Си Цзиньпину.