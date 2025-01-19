Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Норвежский эксперт раскрыл ложь западных СМИ о Путине

Профессор Дизен: западные СМИ лгут о Путине и переговорах Москвы и Киева
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Западные средства массовой информации перевирают слова президента России Владимира Путина, а также лгут о переговорах Москвы и Киева. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Politico распространяет дезинформацию? Где цитата Путина, обещающего завоевать Украину за три дня?» — прокомментировал профессор соответствующий материал издания.

Дизен также обратил внимание, что в 2022 году США и Великобритания саботировали переговоры Киева и Москвы, а о завоевании республики за три дня в Кремле никогда и не заявляли.

Среди прочего также указал, что Североатлантический альянс внес огромный вклад в разрыв дипломатических отношений Украины и России, кроме того, НАТО сыграло большую роль в военное оснащение Вооруженных сил Украины.

До этого американский журнал The American Conservative писал, что Вашингтон несет ответственность за срыв переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, издание обратило внимание на успехи Вооруженных сил России, достигнутые в ходе специальной военной операции.

Ранее Лавров заявил, что США всегда создавали проблемы в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами