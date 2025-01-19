Профессор Дизен: западные СМИ лгут о Путине и переговорах Москвы и Киева

Западные средства массовой информации перевирают слова президента России Владимира Путина, а также лгут о переговорах Москвы и Киева. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Politico распространяет дезинформацию? Где цитата Путина, обещающего завоевать Украину за три дня?» — прокомментировал профессор соответствующий материал издания.

Дизен также обратил внимание, что в 2022 году США и Великобритания саботировали переговоры Киева и Москвы, а о завоевании республики за три дня в Кремле никогда и не заявляли.

Среди прочего также указал, что Североатлантический альянс внес огромный вклад в разрыв дипломатических отношений Украины и России, кроме того, НАТО сыграло большую роль в военное оснащение Вооруженных сил Украины.

До этого американский журнал The American Conservative писал, что Вашингтон несет ответственность за срыв переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, издание обратило внимание на успехи Вооруженных сил России, достигнутые в ходе специальной военной операции.

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