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Захарова ответила послу Германии в РФ, призвавшему к миру на Украине

Захарова: послу ФРГ в РФ надо призывать к миру на Украине немецкое правительство

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Послу Германии в РФ Александру Ламбсдорффу следовало бы призвать к миру на Украине не российское руководство, а власти собственной страны. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что немецкий дипломат в ходе выступления на рождественском концерте призвал к миру на Украине. Как сказал представитель Берлина, в настоящее время потери несут обе стороны конфликта.

«Мне кажется, <...> Ламбсдорфу надо было бы знать, что <...> ФРГ является одной из действующих сил конфликта на Украине: от свержения законных властей в ходе организованных, в том числе и ими, майданов до поставок вооружений», — отметила Захарова.

Также представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что украинский лидер Владимир Зеленский высказался против рождественского перемирия и неоднократно отказывался от предложений РФ об обмене пленными солдатами. Более того, под влиянием со стороны американских и британских властей Киев прекратил попытки организовать мирные переговоры с Москвой.

По словам Захаровой, прямая ответственность за продолжение боевых действий лежит на коллективном Западе. Именно он препятствует прекращению огня, снабжая Украину оружием.

«Если кого-то <...> и надо призывать к миру, то, в первую очередь, правительство ФРГ. Во-вторую, руководство Европейского союза и НАТО, которые захлебнулись в агрессивной риторике», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее в российском парламенте назвали условие рождественского перемирия на Украине.

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