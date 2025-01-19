UnHerd: соглашение Украины и Британии на 100 лет построено на фантазиях

Британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в своей статье для UnHerd заявил, что столетнее соглашение между Великобританией и Украиной построено на фантазиях.

Политолог назвал вековое соглашение между Лондоном и Киевом «плодом интеллектуального идиотизма», ведь невозможно гарантировать ситуацию в международных отношениях на сто лет вперед.

По словам Ливена, подобные заявления основываются на представлении о «неких Западе и НАТО, вечных и неизменных, которые до скончания веков враждуют с такой же неизменной Россией».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение Лондона и Киева о столетнем сотрудничеством пиар-акцией и попыткой Великобритании превратить Украину в новую колонию.

Ранее посольство России в Лондоне назвало прямой угрозой помощь Великобритании Украине.