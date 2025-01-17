Посольство России сделало заявление о помощи Британии Украине

В посольстве РФ в Лондоне назвали прямой угрозой помощь в оборонной сфере, которую Великобритания пообещала оказывать Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии отметили, что Соединенное Королевство рассчитывает и в дальнейшем использовать украинцев как геополитический инструмент против РФ.

«Обещанную помощь в разработке дальнобойного оружия, создании военной инфраструктуры, включая базы, хранилища военной техники и вооружений, а также «резервов на случай войны» рассматриваем как прямую угрозу Российской Федерации с территории соседней Украины», — подчеркнули в посольстве.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Согласно соглашению о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной, Лондон рассмотрит возможность размещения военных баз на территории республики. Кроме этого, в документе идет речь о «логистических складах, хранилищах резервного военного оборудования и военных резервных запасах».

Ранее в Кремле оценили договор о партнерстве между Украиной и Великобританией.