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Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи

Суд в Южной Корее решил заключить президента страны Юн Сок Ёля под стражу
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Kim Hong-ji/AP

Суд в Южной Корее решил заключить президента страны Юн Сок Ёля под стражу по делу о мятеже. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Президент, которому объявили импичмент, проходит фигурантом дела об организации мятежа и злоупотреблении властью. Срок ордера на арест — 20 суток, за этот срок ему могут предъявить обвинение. На заседании суда в Сеуле сам президент выступил с сорокаминутной речью.

15 января следователи арестовали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. «Рёнхап» отмечал, что это беспрецедентный случай в истории страны, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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