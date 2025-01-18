Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия и Сербия займутся обеспечением безопасности «Турецкого потока»

Орбан: Венгрия и Сербия намерены обеспечить безопасность «Турецкого потока»
close
Кадр из видео/Газпром/Youtube

Венгрия и Сербия считают своей задачей обеспечить безопасность газопровода «Турецкий поток», по которому газ из России поступает в Европу, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что с 1 января Украина прекратила транзит газа из РФ в страны Центральной и Восточной Европы. В связи с этим «Турецкий поток» остался единственным газопроводом, который напрямую снабжает регион топливом из России.

До этого сообщалось, что в Европе может ожесточиться борьба за ресурсы из-за атак Вооруженных сил Украины на российскую энергетику.

13 января украинские беспилотники пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Причем одна из двух веток газопровода целиком ориентирована на Европу. На сегодня это единственный газопровод, снабжающий российским топливом Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Подробнее об атаке и реакции ЕС, Турции и России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков назвал попытку атаковать «Турецкий поток» актом энерготерроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами