Венгрия и Сербия займутся обеспечением безопасности «Турецкого потока»

Венгрия и Сербия считают своей задачей обеспечить безопасность газопровода «Турецкий поток», по которому газ из России поступает в Европу, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что с 1 января Украина прекратила транзит газа из РФ в страны Центральной и Восточной Европы. В связи с этим «Турецкий поток» остался единственным газопроводом, который напрямую снабжает регион топливом из России.

До этого сообщалось, что в Европе может ожесточиться борьба за ресурсы из-за атак Вооруженных сил Украины на российскую энергетику.

13 января украинские беспилотники пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Причем одна из двух веток газопровода целиком ориентирована на Европу. На сегодня это единственный газопровод, снабжающий российским топливом Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Подробнее об атаке и реакции ЕС, Турции и России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков назвал попытку атаковать «Турецкий поток» актом энерготерроризма.