В Европе может ожесточиться борьба за ресурсы из-за атак Вооруженных сил Украины на российскую энергетику. Об этом пишет Responsible Statecraft.

«Имевшая место атака на трубопровод грозит не только дальнейшей эскалацией конфликта, но и ожесточением борьбы за энергетические ресурсы на европейском континенте», — отмечается в статье.

По словам автора, пока лидеры европейских государств ставят в приоритет боевые действия, а не мирное урегулирование, страдать от этого будет население этих стран.

14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США «науськивают» Украину на то, чтобы вслед за «Северными потоками» вывести из строя «Турецкий поток». Он выразил уверенность, что США не нужны конкуренты ни в одной из отраслей, начиная с энергетики. По словам главы МИД, Вашингтон «дает добро» на террористические мероприятия, направленные на разрушение энергетического благополучия Евросоюза.

11 января девять дронов Вооруженных сил Украины попытались нанести удар по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. В Минобороны РФ рассказали, что все беспилотники были уничтожены. Тем не менее обломки одного из них упали на территории объекта, незначительно повредив здание и оборудование.

Ранее Песков назвал попытку атаковать «Турецкий поток» актом энерготерроризма.