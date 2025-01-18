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В ФРГ предложили выслать всех украинских беженцев из страны

Депутат Баварии Эбнер-Штайнер предложила выслать всех украинских беженцев из ФРГ
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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Как объяснила Эбнер-Штайнер, отвечая на уточняющий вопрос, по ее представлению, все украинские военные беженцы также должны покинуть страну - причем немедленно», — приводит ее слова издание.

Политик отметила, что Украина является большой страной, и ей есть где разместить собственных беженцев. В свою очередь ФРГ не выгодно содержать большое количество получателей пособий, которые не хотят интегрироваться в местную жизнь.

В начале декабря канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в бундестаге призвал граждан Украины, покинувших свою страну, активнее искать работу в Германии.

А глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила в беседе с телеканалом Welt, что Евросоюз должен изменить систему распределения украинских беженцев на фоне активизации боевых действий на Украине и в Сирии.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Германии не хотят возвращаться обратно.

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