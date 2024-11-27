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Украинские беженцы в Германии не хотят возвращаться домой

Власти Берлина: 65% украинских беженцев хотят остаться в Германии

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Global Look Press

Большинство беженцев из Украины предпочитают остаться в Германии. Об этом заявил глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт, передает газета Tagesspiegel.

«Полгода назад большинство говорило, что хочет вернуться на Украину. Сейчас большинство (65%) заявляет: «Мы останемся здесь», — подчеркнул он.

По данным издания, только в столице Германии власти насчитывают около 50-60 тысяч украинских беженцев.

В ноябре сообщалось, что отношение жителей Германии к украинским беженцам значительно ухудшилось с начала конфликта.

Кроме того, в отчете Национального банка Украины (НБУ) говорилось, что количество уехавших с Украины людей по итогам 2024 года составит около 500 тысяч человек.

Ранее с Раде захотели наказать уехавших с Украины депутатов.

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