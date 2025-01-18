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Глава минобороны Германии призвал не раскрывать часть гарантий для Украины

Писториус: Западу не стоит раскрывать часть гарантий безопасности для Украины
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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Странам Запада не стоит раскрывать часть гарантий безопасности для Украины, чтобы Россия не смогла их учесть при возможных переговорах. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Этот вопрос будет обсуждаться, когда придет время. Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Очевидно, что нам придется сыграть свою роль и взять на себя ответственность. Главный вопрос при этом: как обеспечить такой уровень безопасности для Украины?» — сказал глава оборонного ведомства Германии.

16 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если избранный глава Белого дома Дональд Трамп сможет «надавить» на Россию. Он также заявил о необходимости предоставить Киеву «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для РФ».

18 января экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Зеленский согласится на переговоры с Москвой, если Трамп прекратит оказывать помощь Киеву. Он подчеркнул, что республиканец «сможет закончить конфликт очень быстро».

Ранее Турция заявила о готовности стать посредником в переговорах по Украине.

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