Глава минобороны Германии призвал не раскрывать часть гарантий для Украины

Странам Запада не стоит раскрывать часть гарантий безопасности для Украины, чтобы Россия не смогла их учесть при возможных переговорах. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Этот вопрос будет обсуждаться, когда придет время. Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Очевидно, что нам придется сыграть свою роль и взять на себя ответственность. Главный вопрос при этом: как обеспечить такой уровень безопасности для Украины?» — сказал глава оборонного ведомства Германии.

16 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если избранный глава Белого дома Дональд Трамп сможет «надавить» на Россию. Он также заявил о необходимости предоставить Киеву «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для РФ».

18 января экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Зеленский согласится на переговоры с Москвой, если Трамп прекратит оказывать помощь Киеву. Он подчеркнул, что республиканец «сможет закончить конфликт очень быстро».

Ранее Турция заявила о готовности стать посредником в переговорах по Украине.