Экс-аналитик ЦРУ объяснил, в каком случае Зеленский согласится на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский согласится на переговоры с Москвой, если будущий президент США Дональд Трамп прекратит оказывать помощь Киеву. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue Works.

«Когда это случится, и Украина начнет разрушаться изнутри, тогда он (Зеленский. — «Газета.Ru») будет готов разговаривать с русскими», — считает Джонсон.

Он подчеркнул, что Трамп «сможет закончить войну очень быстро», если США перестанут помогать Украине.

16 января Зеленский сообщил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию. Он также заявил о необходимости предоставить Украине «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для России». По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

До этого Трамп заявил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

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