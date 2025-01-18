Делегация Тайваня отправилась на инаугурацию Трампа

Делегация Тайваня отправилась в США для участия в инаугурации Трампа

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Делегация Тайваня отправилась в США для участия в церемонии инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По данным агентства, делегацию возглавил спикер Законодательного юаня (парламент), представитель оппозиционной партии Гоминьдан Хань Гоюем. Также в ее состав вошли представители Гоминьдана, Демократической прогрессивной партии и Тайваньской народной партии.

«С энтузиазмом и верой отправляюсь в США, представляя 23 миллиона жителей Тайваня, чтобы передать наилучшие пожелания президенту, вице-президенту, правительственной команде и народу США», — сказал Хань Гоюй перед вылетом.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

Газета The Washington Post сообщала, что тысячи американских граждан были застигнуты врасплох решением Трампа перенести место своей инаугурации. По данным издания, сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания.

Ранее лидер Австрийской партии свободы отказался приезжать на инаугурацию Трампа.