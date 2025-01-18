Лидер Австрийской партии свободы отказался приезжать на инаугурацию Трампа

Несмотря на приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, лидер австрийской Партии свободы (АПС) Герберт Кикль отказался от поездки в Вашингтон. Об этом австрийский политик заявил в интервью газете Heute.
Он объяснил свое решение приоритетом внутриполитических задач.
«Сейчас моя страна нуждается во мне больше всего», – заявил Кикль, пожелав новоизбранному президенту США успехов в решении предстоящих вызовов.
На данный момент Кикль полностью сосредоточен на коалиционных переговорах между АПС и Австрийской народной партией (АНП). Стороны уже достигли предварительной договоренности по бюджету, планируя сократить расходы на €6,3 миллиарда, чтобы избежать санкций со стороны Европейской комиссии.
Накануне Трамп заявил, что основная часть его инаугурации состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.
До этого сообщалось, что в США упрекнули Дональда Трампа, который нарушил многолетнюю традицию, пригласив на свою инаугурацию лидеров других стран.
Ранее Трамп застал врасплох тысячи американцев переносом места своей инаугурации.