Лидер Австрийской партии свободы отказался приезжать на инаугурацию Трампа

Приглашенный на инаугурацию Трампа лидер австрийской АПС сообщил, что не поедет

Несмотря на приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, лидер австрийской Партии свободы (АПС) Герберт Кикль отказался от поездки в Вашингтон. Об этом австрийский политик заявил в интервью газете Heute.

Он объяснил свое решение приоритетом внутриполитических задач.

«Сейчас моя страна нуждается во мне больше всего», – заявил Кикль, пожелав новоизбранному президенту США успехов в решении предстоящих вызовов.

На данный момент Кикль полностью сосредоточен на коалиционных переговорах между АПС и Австрийской народной партией (АНП). Стороны уже достигли предварительной договоренности по бюджету, планируя сократить расходы на €6,3 миллиарда, чтобы избежать санкций со стороны Европейской комиссии.

Накануне Трамп заявил, что основная часть его инаугурации состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

До этого сообщалось, что в США упрекнули Дональда Трампа, который нарушил многолетнюю традицию, пригласив на свою инаугурацию лидеров других стран.

Ранее Трамп застал врасплох тысячи американцев переносом места своей инаугурации.