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Лидер Австрийской партии свободы отказался приезжать на инаугурацию Трампа

Приглашенный на инаугурацию Трампа лидер австрийской АПС сообщил, что не поедет
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Isabelle Ouvrard/IMAGO/Global Look Press

Несмотря на приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, лидер австрийской Партии свободы (АПС) Герберт Кикль отказался от поездки в Вашингтон. Об этом австрийский политик заявил в интервью газете Heute.

Он объяснил свое решение приоритетом внутриполитических задач.

«Сейчас моя страна нуждается во мне больше всего», – заявил Кикль, пожелав новоизбранному президенту США успехов в решении предстоящих вызовов.

На данный момент Кикль полностью сосредоточен на коалиционных переговорах между АПС и Австрийской народной партией (АНП). Стороны уже достигли предварительной договоренности по бюджету, планируя сократить расходы на €6,3 миллиарда, чтобы избежать санкций со стороны Европейской комиссии.

Накануне Трамп заявил, что основная часть его инаугурации состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

До этого сообщалось, что в США упрекнули Дональда Трампа, который нарушил многолетнюю традицию, пригласив на свою инаугурацию лидеров других стран.

Ранее Трамп застал врасплох тысячи американцев переносом места своей инаугурации.

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