Украинские власти решили выйти из Стамбульских соглашений с Москвой после консультаций с Вашингтоном. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) заявила бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Она обратила внимание, что Турция предложила площадку для диалога между РФ и Украиной, но представителей американских властей «даже не было в комнате». В связи с этим Белый дом не был достаточно осведомлен о ходе переговоров.

«Под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет. <...> Украинская делегация стала задавать вопросы о том, хороша ли сделка. И именно в этот момент она распалась», — подчеркнула Нуланд.

По словам экс-чиновницы, Вашингтон посчитал условия соглашения невыгодными для Киева. Она добавила, что многие украинские политики якобы осознавали этот факт и не хотели выполнять достигнутые с Москвой договоренности.

1 марта 2024 года газета The Wall Street Journal опубликовала условия мирного соглашения между РФ и Украиной, которое стороны обсуждали в апреле 2022 года в Стамбуле. В том числе в так и не подписанный документ был включен пункт о признании Киевом своего нейтрального статуса. Москва, в свою очередь, обязывалась вывести войска с территорий, взятых под контроль после начала специальной военной операции (СВО).

Тем не менее о судьбе Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР) в договоре ничего сказано не было. Этот вопрос президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны были обсудить при личной встрече.

Ранее в МИД РФ рассказали об отношении руководства страны к Стамбульским соглашениям.