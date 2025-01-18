Незаконное удержание власти президентом Владимиром Зеленским и масштабная коррупция мешают урегулированию конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Необходимо введение санкций на всех, кто содействует узурпации власти Зеленским, и его масштабной коррупции — что и является главным препятствием для завершения войны», — написал он.

Полномочия Зеленского, как президента Украины, истекли 20 мая 2024 года. Однако проводить новые выборы в стране не стали из-за военного положения.

Дубинский также заявлял, что Зеленский пытается найти способ оправдать перед гражданами страны снижение возраста мобилизации и планы призывать на фронт подростков. По словам депутата, президент ищет возможность «скормить» эту идею украинскому народу.

На днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинскому руководству в конечном счете придется принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

Ранее украинский депутат обвинил Зеленского в желании сорвать мирные переговоры.