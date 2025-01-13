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В США спрогнозировали снижение возраста мобилизации на Украине

Салливан заявил, что Украине придется снизить возраст мобилизации до 18 лет
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Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press

Украинскому руководству, в конечном счете, придется принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Об этом в ходе интервью для Bloomberg заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Журналисты попросили его оценить возможность снижения возраста мобилизации на Украине до 18 лет. В ответ американский чиновник отметил, что соответствующее решение может принять только Киев.

«Однако мы были предельно ясны, в том числе в публичном поле, что живая сила является предметом острого беспокойства, и Украине нужно это решить», — подчеркнул Салливан.

По словам советника президента США, нехватка военнослужащих на Украине возрастала в течение всего конфликта. Но особенно острой эта проблема стала в 2024 году.

Чиновник уточнил, что администрация уходящего американского лидера Джо Байдена уже предупредила команду избранного главы государства Дональда Трампа о дефиците солдат на Украине.

13 января советник будущего президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что украинские власти должны решить проблему с нехватной живой силы в армии страны. Как он сказал, Киеву надо принять соответствующие меры для стабилизации линии фронта.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как отговрил 18-летнего сына идти служить.

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