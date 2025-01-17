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Украинский депутат обвинил Зеленского в желании сорвать мирные переговоры

Украинский депутат Дубинский обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа будет пытаться сорвать мирные переговоры. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий считает, что Зеленский может увеличить удары дальнобойным оружием, «что ударит по репутации Трампа как миротворца».

Дубинский считает, что на это могут ответить отключением Starlink, а также перестанут передавать Киеву американские разведданные. Подобное приведет к еще большим территориальным последствиям, предполагает депутат.

Накануне Зеленский заявил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию.

Он также заявил о необходимости предоставить Украине «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для России». По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп не станет бросать Украину.

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