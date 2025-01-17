Эксперт объяснил, в каком случае диалог Путина и Трампа будет результативным

Экономист Любич: важно, чтобы диалог РФ и США не имел предварительных условий

Не стоит наивно радоваться умеренной риторике новой администрации США в отношении Москвы. Если избранный американский лидер Дональд Трамп захочет усилить свою позицию перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным, он может ввести дополнительные санкции. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал экономист Антон Любич.

Он напомнил, что в ходе первого президентского срока Трамп уже вводил санкции против России.

«Принципиально важно сейчас зафиксировать, будут ли сделаны усилия, направленные на переговоры без предварительных условий между Трампом и Путиным. Если да, то это действительно будет определенным шагом к разрешению конфликта между Москвой и Западом, который имеет свое частное проявление на Украине», — сказал Любич.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, команда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции.

Основным компонентом этой санкционной стратегии названо возможное смягчение или увеличение давления на нефтегазовый сектор РФ. В качестве меры, которая может побудить Москву к переговорам по Украине, названо возможное повышение потолка цен на российскую нефть. При этом снять часть санкций с России Трамп сможет, вероятно, не ранее весны из-за предпринятых администрацией уходящего президента США Джо Байдена контрмер.

Ранее Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине в 2025 году.