Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, в каком случае диалог Путина и Трампа будет результативным

Экономист Любич: важно, чтобы диалог РФ и США не имел предварительных условий
close
Evan Vucci/AP

Не стоит наивно радоваться умеренной риторике новой администрации США в отношении Москвы. Если избранный американский лидер Дональд Трамп захочет усилить свою позицию перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным, он может ввести дополнительные санкции. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал экономист Антон Любич.

Он напомнил, что в ходе первого президентского срока Трамп уже вводил санкции против России.

«Принципиально важно сейчас зафиксировать, будут ли сделаны усилия, направленные на переговоры без предварительных условий между Трампом и Путиным. Если да, то это действительно будет определенным шагом к разрешению конфликта между Москвой и Западом, который имеет свое частное проявление на Украине», — сказал Любич.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, команда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции.

Основным компонентом этой санкционной стратегии названо возможное смягчение или увеличение давления на нефтегазовый сектор РФ. В качестве меры, которая может побудить Москву к переговорам по Украине, названо возможное повышение потолка цен на российскую нефть. При этом снять часть санкций с России Трамп сможет, вероятно, не ранее весны из-за предпринятых администрацией уходящего президента США Джо Байдена контрмер.

Ранее Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами