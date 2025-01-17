В Белом доме царит мрачная атмосфера из-за скорого ухода Байдена

NBC: окружение Байдена находится в подавленном состоянии перед его уходом

Накануне ухода Джо Байдена с поста президента США атмосфера в Белом доме мрачная и подавленная. Об этом сообщает телекомпания NBC.

По словам осведомленного источника, посещавшего резиденцию президента, царит угнетенное настроение.

«Он опустошен, и его окружение тоже», — добавил другой источник, говоря о Байдене.

Вещатель отмечает, что демократ покидает свой пост «с ощущением, что способствовал важным достижениям страны, которые американцы не оценили».

Близкие к Байдену лица описывают его состояние как череду перепадов настроения — от меланхолии до смирения, от гнева до сожаления, когда он размышляет о результатах своего единственного президентского срока.

«История Джо Байдена - одна из главных трагедий американской политики. Я действительно так считаю. У него мог бы быть славный, заслуженный, высоко оцененный уход на покой, но этого нет. И сложно винить в этом кого-то, кроме него самого», - отметил политолог Демпартии Джеймс Карвилл.

Телеканал подчеркивает, что 82-летний Байден оставляет страну расколотой, Демократическую партию - в руинах, а американцев - полных сомнений в его приверженности закону в связи с вызвавшим резонанс решением о помиловании его сына Хантера.

16 января Байден выступил с прощальным обращением к нации. В нем глава Белого дома заявил, что именно его администрация подготовила сделку между Израилем и ХАМАС, рассказал, с какими угрозами сейчас сталкивается Америка, и призвал изменить конституцию страны. При этом действующий президент США ни разу не упомянул в своем выступлении Россию, однако отметил, что ему удалось укрепить НАТО и сохранить свободу Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, как изменится политика США после ухода Байдена.