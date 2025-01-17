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В Госдуме объяснили, как изменится политика США после ухода Байдена

Депутат ГД Белик: Байден останется в истории США одним из худших президентов
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MANDEL NGAN/Reuters

Уходящий с поста президента США Джо Байден, вероятно, останется в истории страны одним из худших президентов, который развязал конфликт на Украине и мало что сделал для простых американцев. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Что касается избранного лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, после его инаугурации произойдут существенные изменения в политике, однако капитулировать Украину он вряд ли заставит, считает парламентарий.

То, что он говорил, будучи кандидатом в президенты, это было одно. <...> Он станет президентом, и риторика его в отношении Украины поменяется. Не знаю, каким образом. Уже ушло в небытие его обещание в 24 часа прекратить конфликт на Украине. Они это пытаются дезавуировать и об этом не говорить», — обратил внимание Белик.

16 января Байден выступил с прощальным обращением к нации. В нем глава Белого дома заявил, что именно его администрация подготовила сделку между Израилем и ХАМАС, рассказал, с какими угрозами сейчас сталкивается Америка, и призвал изменить конституцию страны. При этом действующий президент США ни разу не упомянул в своем выступлении Россию, однако отметил, что ему удалось укрепить НАТО и сохранить свободу Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о провальном правлении Байдена.

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