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Украинский депутат оценил слова Орбана об антироссийских санкциях

Депутат Рады Дмитрук назвал плохим знаком для Зеленского слова Орбана о санкциях
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Global Look Press

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европейскому союзу (ЕС) пора «выкинуть в окно» антироссийские санкции и наладить отношения с РФ, является плохим знаком для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Полностью согласен. Мир меняется, и нужно успеть быть не Зеленским», — подчеркнул парламентарий.

17 января глава венгерского правительства выступил в эфире радиостанции Kossuth и заявил, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в мире начнется новая эпоха. По словам Орбана, в связи с этим руководству ЕС пора «выкинуть в окно» антироссийские санкции и начать развивать отношения с РФ без подобных рестрикций.

Впоследствии ситуацию прокомментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что было бы отлично, если бы Венгрии удалось добиться отмены введенных региональным содружеством антироссийских санкций. При этом Москва готова к любому развитию событий, добавил глава профильного ведомства.

Ранее в Совете Федерации РФ объяснили призывы Орбана к отмене антироссийских санкций.

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