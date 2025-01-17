Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает «выкинуть в окно» антироссийские санкции в связи с личной выгодной. Об этом в беседе с News.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, Орбан в первую очередь беспокоится об устранении препятствий для торговли с Россией. Его также волнуют отрасли взаимодействия, из которых Венгрия может получить свою выгоду, указал сенатор.

Климов подчеркнул, что Орбан не является пророссийским политиком, а отстаивает интересы Венгрии. Таким образом он беспокоится не о снятии санкций с России, а об устранении препятствий для взаимодействия, объяснил политик. Он также отметил, что речь идет не о всех областях, а лишь о тех, которые могут принести пользу Будапешту.

До этого Виктор Орбан заявил, что с приходом Дональда Трампа к власти в США начнется новая эпоха, Евросоюзу пришло время «выкинуть санкции в окно» и установить отношения с Москвой без них.

Ранее в Совфеде указали на важную деталь в позиции Трампа по России.