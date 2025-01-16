В РАН оценили планы Трампа по присоединению Гренландии к США

Географ Шварц: Трамп вряд ли хочет присоединить Гренландию к США из-за ресурсов

Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли намеревается присоединить остров к США из-за ресурсов, скорее всего, его планы связаны с вопросами обороны. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН доктор географических наук Евгений Шварц.

По его словам, потепление климата не повлияет на экономику Гренландии критическим образом, но таяние ледников может значительно улучшить ситуацию с морскими перевозками.

Шварц добавил, что планы Трампа скорее геополитические, а также связаны с транспортировкой нефти, газа и других природных ресурсов в Арктике.

Доктор наук добавил, что порядка половины доходной части бюджета Гренландии являются дотациями от Дании, а 85% экспорта — морепродукты.

До этого депутат парламента Гренландии, лидер основной оппозиционной партии «Налерака» и бывший министр иностранных дел острова Пеле Броберг заявил, что только 0,0001% жителей Гренландии хотят стать гражданами США.

Ранее Лавров прокомментировал планы Трампа присоединить Гренландию к США.