В Гренландии сообщили, что не будут против усиления военного присутствия США

Депутат Броберг: в Гренландии не будут против усиления военного присутствия США

Население Гренландии не будет выступать против усиления военного присутствия Соединенных Штатов Америки на острове. Об этом заявил председатель крупнейшей в местном парламенте оппозиционной партии «Налерака» Пеле Броберг в беседе с РИА Новости.

«Мы не будем возражать <…> Это (усиление военного присутствия США. — «Газета.Ru») уже прописано в соглашении. Они могут делать все, что хотят», — отметил он.

Депутат обратил внимание на то, что на острове уже находится несколько американских военных баз. В соответствии с заключенным соглашением от 2004 года, «они могут делать то, что касается нас, без нас самих», уточнил Броберг. По его словам, Вашингтону не нужно согласие Гренландии.

Накануне премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть частью США, но готов к сотрудничеству. При этом он добавил, что Гренландия готова к американским инвестициям в добычу полезных ископаемых.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РАН оценили планы Трампа по присоединению Гренландии к США.