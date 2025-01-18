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Гагин объяснил, почему Лондон и Киев заключили соглашение о «столетнем партнерстве»

Гагин: Британия и Украина заключили соглашение из-за боязни переговоров РФ и США
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Benjamin Cremel/Pool/AP

Соглашение о «столетнем партнерстве», подписанное лидерами Британии и Украины, свидетельствует о том, что эти страны боятся предстоящих переговоров между Россией и США. Об этом заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Соглашение заключено так оперативно именно потому, что все боятся переговоров между Россией и США, которые выступают главными спонсорами НАТО и, следовательно, укрорейха», — сказал он.

Гагин отметил, что Россия не хочет видеть вблизи своих западных границ иностранный военный контингент, поэтому и проводит специальную военную операцию. При этом Британия делает все возможное, чтобы боевые действия не прекращались.

Эксперт напомнил, как в апреле 2022 года британский премьер Борис Джонсон убедил президента Украины Владимира Зеленского свернуть переговоры в Стамбуле и продолжать воевать. По словам Гагина, теперь Россия не готова идти Киеву на уступки и отводить войска.

Накануне Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Ранее в Британии назвали «клочком бумаги» столетнее соглашение между Лондоном и Киевом.

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