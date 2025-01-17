Меркурис: в Британии не воспринимают всерьез соглашение между Лондоном и Киевом

В Великобритании не воспринимают всерьез соглашение Лондона и Киева о столетнем сотрудничестве, этот документ является «клочком бумаги». Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Никто в Лондоне не воспринимает его (соглашение. — «Газета.Ru») особенно серьезно <…> Это просто клочок бумаги», — отметил он.

Никто не верит в то, что это соглашение будет иметь какое-либо значение даже через год, добавил Меркурис.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

В ответ на это крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что подписав договор о партнерстве с Великобританией, Украина согласилась стать колонией Соединенного Королевства. Эксперт выразил мнение, что подписанное соглашение необходимо в первую очередь Британии, чтобы отвлечь внимание от ее внутренних проблем.

Ранее в Кремле оценили договор о партнерстве между Украиной и Великобританией.