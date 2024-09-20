Один из организаторов покушения на Лукашенко запросил помилование

Юрий Зенкович, гражданин США и один из организаторов покушения на белорусского президента, обратился к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что пытался сделать. Я хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать мне возможность вернуться к своей семье, к своим близким», — заявил Зенкович.

Он также обратился к американским властям, будучи гражданином Соединенных Штатов, с просьбой способствовать его освобождению и возвращению к семье в Техас.

До этого стало известно, что группа заговорщиков в 2020 году планировала ликвидировать президента Белоруссии Александра Лукашенко, расстреляв его вертолет.

В анонсированном каналом фильме «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко» один из заговорщиков Юрий Зенкович рассказал, что расстрел вертолета главы государства планировался из крупнокалиберного пулемета либо на взлете, либо на посадке.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит, если на нее «натопырятся».