Блинкен раскрыл условие успеха сделки Трампа по Украине

Ключевым условием для заключения соглашения о мире между Украиной и РФ является желание Киева прекратить военные действия. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет РБК.

«Я считаю, что новая администрация находится в том положении, когда, если украинцы того пожелают и сделают такой выбор, она может помочь им заключить выгодную сделку», — сказал он.

При этом Блинкен отметил, что на время прекращения огня Россия может «отдохнуть», перегруппироваться и вновь атаковать. По его мнению, в сделку о прекращении огня «должно быть встроено эффективное сдерживание», чтобы Россия не предприняла повторной атаки.

17 января Блинкен заявил, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку президенту Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты» и включить ее в состав России.

Будущая администрация Дональда Трампа еще не определилась со стратегией завершения конфликта на Украине, но планирует продолжить поддержку Киева. Financial Times пишет, что Трамп отказался от обещаний завершить боевые действия за сутки, назвав более реалистичные сроки — шесть месяцев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что украинские военные хотят остановить боевые действия в этом году.