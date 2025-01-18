Нардеп Бурмич: в ВСУ говорят о желании закончить воевать в 2025 году

Опрошенные солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины хотят остановить боевые действия в 2025 году из-за сильнейшей нехватки личного состава. Об этом в эфире украинского телевидения заявил народный депутат Украины Анатолий Бурмич.

«Если что-то не будет устраивать Россию — все будет продолжать идти дальше. Хватит у нас ресурсов или нет? Я бы не хотел его озвучивать ответ, у нас была встреча с военными, нам сказали «желательно войну закончить в первой половине года». Это связано с ресурсами, с вооружением, с помощью партнеров. Так намекнули, не вникая», — заявил Бурмич.

По мнению украинского парламентария, военные действия против России, скорее всего, завершатся компромиссом. Бурмич также призвал смотреть на вещи реально.

До этого в Польше выросло число дезертировавших украинских военных, которые приехали в страну на обучение.

Согласно данным Gazeta Wyborcza, за последнее время 10% обучающихся на иностранных полигонах приняли решение покинуть территорию и затеряться в толпе поляков.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.