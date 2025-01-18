Байден заявил, что побывал с лидером Китая в Тибете

Байден: мы с Си Цзиньпином проехали вместе более 27 тысяч км и побывали в Тибете

Президент США Джо Байден заявил, что проехал вместе с лидером Китая Си Цзиньпином более 27 тысяч км и побывал с ним в Тибете. Об этом пишет ТАСС.

Во время своего выступления на конференции мэров в Вашингтоне Байден рассказал о «магии Америки», которая, по его мнению, заключается в том, что у каждого гражданина США есть равные возможности.

«Помню, как был на Тибетском плато с Си Цзиньпином. Наши встречи с ними продлились 90 часов, проехали с ними 17 000 миль (около 27,4 тыс. км. — прим. ред.), очень разительные отличия. Он посмотрел на меня и сказал, можешь ли ты описать мне Америку, и я ответил единственным словом — возможности», — сказал Байден.

При этом американский лидер не уточнил, в каком году и при каких обстоятельствах произошли описываемые им события.

17 января Байден не сумел внятно сформулировать критические замечания в адрес президента России Владимира Путина, вместо этого произнеся бессвязный набор слов.

Уходящий с поста президента США Байден нередко попадает в СМИ из-за регулярных оговорок. Например, он путал Южную Корею с Северной и заявлял, что посещал КНДР. Он также утверждал, что Владимир Путин хочет положить конец украинской демократии и уничтожить культуру Урана. Кроме того, на одном из выступлений 82-летний политик оговорился и назвал себя собственным мужем.

Ранее ошибка Байдена с упоминанием Путина вошла в список «политических оплошностей года».