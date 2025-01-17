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Байден не справился с критикой в адрес Путина

Байден не смог внятно пересказать телефонный разговор с Путиным
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AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на выступлении на военной базе Майер — Хендерсон-Холл в Арлингтоне, не сумел внятно сформулировать критические замечания в адрес президента России Владимира Путина, вместо этого произнеся бессвязный набор слов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Байдена.

«На самом деле, когда я говорил с ним по телефону, он сказал, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы», — заявил Байден на встрече с американскими военными.

До этого издание American Conservative сообщило, что уходящий президент США Джо Байден допустил прискорбную ошибку, не сумев договориться с российским лидером Владимиром Путиным до начала боевых действий на Украине.

По оценке авторов, в должности главы государства Байден хуже всего показал себя в Европе.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.

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