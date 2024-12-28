Ошибка Байдена с упоминанием Путина вошла в список «политических оплошностей года»

Fox назвал оговорку Байдена с упоминанием Путина одной из оплошностей года

Представление президентом США Джо Байденом украинского лидера Владимира Зеленского как «президента Путина» на саммите НАТО в Вашингтоне вошло в список главных политических оплошностей года по версии Fox News.

Как напоминает телеканал, во время мероприятия в Вашингтоне, округ Колумбия, проходившем в июле, Байден представил украинского лидера словами «дамы и господа, президент Путин».

Кроме того, в список политических оплошностей вошли неудачные дебаты Байдена с Трампом, слова президента США о том, что сторонники республиканца – «мусор», ряд высказываний Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолца. Телеканал также отметил Дональда Трампа, который перепутал Никки Хейли с экс-спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Уходящий с поста президента США Байден нередко попадает в СМИ из-за регулярных оговорок. Например, он путал Южную Корею с Северной и заявлял, что посещал КНДР. Он также утверждал, что Владимир Путин хочет положить конец украинской демократии и уничтожить культуру Урана. Кроме того, на одном из выступлений 82-летний политик оговорился и назвал себя собственным мужем.

Ранее в Госдуме ответили на возмущение Байдена ударом ВС РФ по Украине.