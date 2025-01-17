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Блинкен заявил, что еще не видел большего числа сложных проблем для США

Блинкен: я никогда не видел столько взаимосвязанных и сложных проблем для США
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Tobias Hase/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу отметил, что в течение всей своей карьеры не сталкивался с таким количеством взаимосвязанных и сложных проблем, как в настоящее время. Его слова передает РИА Новости.

«За более чем 32 года услуги я не встречал ничего подобного — такого разнообразия, сложности и взаимозависимости вопросов», — заявил он в своем прощальном обращении к сотрудникам Госдепартамента.

Блинкен подчеркнул, что вызовы, стоящие перед Вашингтоном, развиваются с поразительной быстротой.

«Ревизионистские силы ставят под сомнение наши устои и правила, которые определяли наш образ жизни и действия на протяжении долгого времени. Глобальные вызовы касаются каждого гражданина, и никто не может быть от них в полной безопасности», — добавил он в своем прощальном выступлении.

17 января Блинкен заявил, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты».

Ранее журналисты попытались сорвать последнюю пресс-конференцию Блинкена.

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