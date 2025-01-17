Журналисты попытались сорвать последнюю пресс-конференцию Блинкена

Двое журналистов попытались сорвать последний брифинг Энтони Блинкена на посту главы государственного департамента США, подвергнув критике политику по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом пишет газета The Hill.

«Ваш тесть был израильским лоббистом. Ваш дед был израильским лоббистом. Израиль скомпрометировал вас? Почему вы допустили Холокост нашего времени?» — выкрикивал один из репортеров.

Пока его выводили из зала, он продолжал спрашивать: «Каково это — осознавать, что твоим наследием стал геноцид?»

Как пишет The Hill, это был не единственный инцидент. Независимый журналист Сэм Хуссейни во время брифинга также кричал, что Блинкена следует судить за его действия.

«Преступник! Тебе место в Гааге», — кричал Хусейни.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, целью которой является уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и зачистка сектора Газа.

16 января 2025 года телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

Ранее стало известно, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.