Трампа упрекнули в нарушении американской традиции

Избранный президент США Дональд Трамп нарушил многолетнюю традицию, пригласив на свою инаугурацию 20 января лидеров других стран. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Приглашение на мероприятие получил председатель КНР Си Цзиньпин. Однако вместо главы государства на инаугурацию поедет его заместитель Хань Чжэн. Авторы материала, говоря о решении китайской стороны, отметили, что ранее «ни один глава государства не посещал США с официальным визитом по случаю инаугурации», присутствовали лишь иностранные дипломаты.

По словам историка из Восточного университета штата Коннектикут Томаса Балчерски, такая политическая традиция сложилась, в первые годы существования США, когда мировым лидерам требовалось бы много времени, чтобы приехать на церемонию. Кроме этого, отмечает специалист, визит главы государства - это большое событие, повод для того, чтобы расстелить красную дорожку. В ходе такого визита, как правило, проводится совместная пресс-конференция и государственный ужин.

«В день инаугурации такого обращения не будет. Возможно, из-за этого иностранные лидеры откладывают свои визиты», — добавил он.

Приглашения также получили президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а также глава британской партии Reform UK Найджел Фараж. По данным AP, президенты Эквадора Даниэль Нобоа и Парагвая Сантьяго Пенья уже подтвердили свой визит.

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