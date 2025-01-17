Путин заявил, что уровень торговли РФ и Ирана не отвечает потенциалу двух стран

Путин: уровень торговли России и Ирана пока не отвечает возможностям двух стран

Уровень торгово-экономического взаимодействия между Россией и Ираном пока не соответствует потенциалу этих двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«С государствами, которые имеют значительно меньшие экономические возможности и население, уступающее Ирану в десятки раз, наш товарооборот в несколько раз превышает текущие показатели с Ираном. С такой крупной нацией, как Иран, с населением 85 миллионов человек, естественно, объем торгово-экономических связей не соответствует нашим возможностям», — подчеркнул Путин.

17 января на официальной встрече в Кремле президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали договор о всестороннем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Соглашение призвано укрепить сотрудничество между Москвой и Тегераном. Более того, он создает правовую основу для дальнейшего устойчивого взаимодействия. Как подтвердили представители правительств обеих стран, договор охватывает обширный спектр областей сотрудничества.

Ранее президент Ирана осудил Запад за попытки подчинять себе другие государства.