В договоре России и Ирана не упомянуты НАТО, США, Украина и другие страны

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный между Россией и Ираном, не содержит упоминаний конкретных стран и военных блоков. Документ опубликован на сайте Кремля.

В соглашении, состоящем из 47 статей, ничего не говорится про НАТО, США, Украину, Израиль, Сирию и другие государства. В договоре не упомянуты какие-либо конфликты. Также он не предусматривает взаимной защиты в случае нападения на Россию или Иран.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Согласно заявлениям официальных представителей Российской Федерации и исламской республики, соглашение охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее на Западе обеспокоились договором о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.