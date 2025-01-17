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Путин назвал важнейшую составляющую отношений России и Ирана

Путин: энергетика является важным пунктом двусторонних отношений РФ и Ирана
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Энергетика играет ключевую роль в двустороннем сотрудничестве между Россией и Ираном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Энергетика — это важнейшее направление нашего сотрудничества с Ираном», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров c президентом Ирана.

Он добавил, что активно развивается совместный проект по созданию с помощью «Росатома» двух новых блоков атомной электростанции «Бушер». Реализация этого проекта существенно укрепит энергетическую безопасность Ирана, поспособствует росту национальной экономики и обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия доступной и экологически чистой электроэнергией, подчеркнул президент.

17 января Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Соглашение охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее Путин заявил о росте туристических обменов между Россией и Ираном.

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