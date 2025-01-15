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Стало известно возможное место встречи Путина и Трампа

Проректор Дипакадемии Карпович: ОАЭ могут стать местом встречи Путина и Трампа
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Evan Vucci/AP

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут стать площадкой для встречи президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович, передает ТАСС.

«Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что будет способствовать урегулированию украинского кризиса. Теперь пора переходить уже к другому этапу и реализовывать те обещания, которые были даны», — заявил он.

По словам Карповича, политика действующего лидера США Джо Байдена привела к кризису в российско-американских отношениях, однако для их урегулирования нужно предпринимать какие-либо действия. Он добавил, что площадкой для встречи лидеров точно не станет Швейцария, поскольку она перестала быть нейтральным государством после присоединения к санкциям против России.

По словам проректора, для саммита будет выбрано государство на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в данном вопросе стоит рассматривать ОАЭ, поскольку страна принимала участие в переговорах, консультациях и обменах.

До этого российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что переговоры Путина и Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут затянуться. По его словам, на «какие-то подвижки» по урегулированию конфликта можно рассчитывать только после того, как Путин объяснит Трампу, что «Украина — наш «штат».

Ранее в Турции раскрыли, кто определит дорожную карту по Украине.

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