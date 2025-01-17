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Президент Ирана прилетел в Россию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом
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Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию, его самолет приземлился в московском аэропорту «Внуково-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Лайнер приземлился в российской столице в 10:17 по московскому времени. Иранского лидера встретила делегация во главе с министром энергетики Сергеем Цивилевым.

В ходе визита Пезешкиан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по их итогам будет подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана.

Накануне сообщалось, что Путин Пезешкиан в ходе переговоров в Москве обсудят ситуацию в Сирии, в зоне палестино-израильского конфликта и в Закавказье. Также они затронут вопрос иранской ядерной программы.

14 января глава МИД Ирана заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не предполагает формирования военного союза с Россией. По его словам, соглашение охватывает в первую очередь экономику и торговлю. При этом в нем есть пункты
о сотрудничестве в области безопасности и обороны.

Ранее Лавров рассказал, на что нацелен договор России и Ирана.

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