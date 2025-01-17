В Кремле завершились переговоры Путина и Пезешкиана

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и иранским лидером Масудом Пезешкианом в Кремле подошли к концу. Встреча длилась свыше трех часов, сообщает корреспондент РИА Новости.

По итогам переговоров главы государств подписали новый Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. В Кремле заявили, что соглашение укрепит сотрудничество в военно-политической и торгово-экономической областях, а также в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Переговоры между Путиным и Пезешкианом проходили в Кремле 17 января. Владимир Путин отметил, что туристические обмены между Россией и Ираном выросли более чем на 20%. Российский президент добавил, что страны развивают гуманитарное взаимодействие.

В ходе встречи президент Ирана выразил надежду на то, что в рамках текущих переговоров удастся завершить соглашения по строительству атомной электростанции в Исламской Республике.

В Евросоюзе отреагировали на визит президента Ирана в Россию.